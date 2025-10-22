AK Parti milletvekillerinin TBMM’ye sunduğu yeni vergi paketinde kira gelirlerine ilişkin değişikliklerin ayrıntıları ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı etki analizine göre, yıllık 47 bin TL’ye kadar olan kira gelirlerinde uygulanan vergi muafiyetinin kaldırılmasıyla birlikte ev sahiplerinin ödeyeceği vergi oranı mevcut tutarın yaklaşık iki katına yükselecek.

Bakanlığın teknik çalışmasında, istisnanın kaldırılması sonrasında ev sahiplerinin 2027 itibarıyla en az iki kira bedeli tutarında vergi ödemesi gerekeceği öngörülüyor. Mevcut sistemde ev sahipleri, elde ettikleri yıllık kira gelirinin ortalama bir aylık kısmını vergi olarak devlete aktarıyordu. Ancak yeni düzenleme ile vergi yükünün belirgin biçimde artması bekleniyor.

Sözcü’nün aktardığı bilgilere göre, Maliye’nin 2024 verileri 1 milyon 986 bin kişinin kira geliri elde ettiğini ve bu kişilerden çoğunun mevcut istisnadan yararlanarak vergi ödediğini gösteriyor. Bu grubun yaklaşık 500 bininin emekli, dul ya da yetim aylığı aldığı tespit edildi. Hesaplamalara göre, kira gelirlerindeki istisnanın kaldırılmasıyla 1,5 milyon civarında ev sahibi doğrudan olumsuz etkilenecek.

Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı teknik analize göre, vergi istisnasının kaldırılmasıyla birlikte ev sahipleri 2027 yılında toplamda 22 milyar lira ek vergi ödemek zorunda kalacak. Bu rakam, istisna dışında kalan her ev sahibinin ortalama yaklaşık 15 bin lira daha fazla vergi yüküyle karşılaşacağı anlamına geliyor. Başka bir ifadeyle, her mükellef yaklaşık bir kira bedeli tutarında ek ödeme yapacak.

Yeni düzenlemeye göre, kira gelirlerindeki vergi muafiyeti yalnızca emekli, dul ya da yetim aylığı alıp aynı zamanda kira geliri elde eden ev sahipleri için devam edecek.

Ancak teklifin tartışma yaratan bir yönü de var: işsiz vatandaşlar, işsizlik ödeneği alanlar ve geçimini yalnızca kira gelirinden sağlayan kişiler bu istisnadan faydalanamayacak. Buna karşın, yüksek gelir ve servete sahip olup emekli maaşı alan kesimin muafiyet avantajını sürdürmesi eleştirilerin odağında. Komisyon görüşmelerinde bu dengesizliğin önergelerle düzeltilmesi bekleniyor.