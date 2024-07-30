Erzurum'un Oltu ilçesi Çamlıbel Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, ambulans ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpışarak büyük bir faciaya yol açtı. Saat 06.00 sıralarında gerçekleşen kazada, Oltu'dan dönen ambulans sürücüsü Fatih Karadeniz yönetimindeki araç ile Feyzullah İyisoy'un kullandığı 16 Z 2975 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kaza sonucunda ambulansın sürücüsü Fatih Karadeniz ve hemşire Asiye Kaya ile birlikte hafif ticari aracın sürücüsü Feyzullah İyisoy ve yolcu Nacihan İyisoy hayatını kaybetti. Ambulansta görevli diğer hemşire Netice Altınok ise ağır yaralı olarak kurtarıldı ve helikopter ambulansla Erzurum'a sevk edildi.

Olay yerine jandarma, trafik polisi, sağlık ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kaza sonucu araçta sıkışarak yaşamlarını yitiren Feyzullah İyisoy ile Nacihan İyisoy'un cenazeleri ekiplerin yoğun çabaları sonucu çıkarılarak Oltu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.