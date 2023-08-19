İstanbul'un Basın Ekspres Yolu'nda akıl almaz bir olay meydana geldi. Seyir halindeki bir ambulansın önünü kesen bir sürücü, iddiasına göre ambulansa çarptığını öne sürerek içeride hasta olup olmadığını kontrol etmek istedi. Ancak bu davranışıyla sadece trafik akışını değil, aynı zamanda sağlık çalışanlarının güvenliğini de tehlikeye attı.

Ambulans içinde hasta olup olmadığını kontrol etmek isteyen sürücü, sağlık personeliyle gergin anlar yaşadı. Ancak ambulansın içerisine girme talebi reddedilince ısrarlı tutumuyla dikkat çekti. Tüm bu yaşananlar trafik akışını adeta felç etti, trafiğin normal seyrini sürdüremeyecek kadar ciddi bir aksamaya neden oldu.

Olayın şaşkınlığı bir yana, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler ise durumu daha da çarpıcı hale getirdi. İnsanların anlam veremediği bu davranış, trafik güvenliği ve sağlık hizmetlerine olan saygının ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.