İnegöl’de doğada nadir rastlanan kara leylek (Ciconia nigra), vatandaşların dikkatini çekti. Dere kenarında beslenirken görülen kara leyleği fark eden vatandaşlar, cep telefonu kameralarıyla o anları kaydetti.

Siyah renkli görüntüsüyle dikkat çeken kara leyleğin, dere kenarında yiyecek arayarak beslendiği görüldü. Vatandaşlar, nadir görülen kuşu bir süre takip ederek görüntüledi.

Beyaz leylekten farklı görünümüyle dikkat çeken kara leylek, Türkiye’de özellikle sulak alanlar, dere kenarları ve ormanlık bölgelerin yakınlarında görülebiliyor.

İnegöl’de görüntülenen kara leylek, bölgedeki doğal yaşamın çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: NACİ SEÇKİN