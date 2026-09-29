

Nilüfer Belediyesi ile Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesini teşvik etmek amacıyla "Gençler Gezdiriyor, Nilüferliler Sahipleniyor" başlıklı program gerçekleştirdi. 29 Ekim Spor Parkı’ndaki etkinliğe Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, 29 Ekim Mahalle Muhtarı Gülşah Gülsün, Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte barınaktan getirilen patili dostlar, gençler eşliğinde parkta yürüyüşe çıkarıldı. Parktaki vatandaşlar can dostlarla tanışıp, onları gezdirme ve yakından ilgilenme imkanı buldu.

Programda konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, burada gençlerle anlamlı bir etkinlikte bir araya geldiklerini belirterek, "Can dostlarımızı sahiplendirmeye, onlara sıcak bir yuva bulmaya çalışıyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğümüz bu konuda çaba içerisinde. Bugün can dostlarımızla parkta beraber yürüyüş yapacağız ve bu süreçte sahiplenilmeleri için onlarla bir paylaşım süreci gerçekleştireceğiz" dedi.

Hayvanseverlerin ve gençlerin ilgi gösterdiği program, parktaki yürüyüş ve müzik gösterisinin ardından sona erdi.

Kaynak: BÜLTEN