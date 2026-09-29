

Nilüfer Belediyesi ekipleri, okulların açılmasıyla birlikte denetimlerini artırdı. Çalışmalarda ilçe genelindeki okul kantinleri ve okul çevresinde gıda satışı yapan işletmeler denetleniyor. Denetimlerde işletmelerdeki ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama şartlarını, ruhsat uygunlukları ve etiketleri kontrol ediliyor.

Çocukların ve gençlerin güvenli gıdaya ulaşmasının birinci öncelikleri olduğunu belirten ekipler, toplum sağlığını korumaya yönelik denetimlerin ilçe genelinde düzenli olarak devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: BÜLTEN