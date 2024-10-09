Narin Güran cinayetiyle ilgili gelişmeler devam ederken, amca Salim Güran'ın ifadeleri çelişkili bulundu. 8 yaşındaki Narin’in cesedi, 19 gün sonra Diyarbakır’ın Eğertutmaz deresinde keşfedildi. Olayla bağlantılı tutuklu olan Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın ifadeleri, HTS kayıtlarıyla tutarsızlık gösterdi.

Salim Güran, 21 Ağustos günü Narin’in kaybolduğu saatler arasında Nevzat’ı görmediğini belirtmişti. Ancak Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun HTS analizi, ikilinin o dönemde aynı noktada bulunduklarını ortaya çıkardı. Ayrıca, Narin’in okul kamerasında amca ile Nevzat’ın birlikte olduğu tespit edildi. Salim Güran, 21 Ağustos'ta saat 14.30 ile 20.00 arasında tarlada bir işçiyle olduğunu iddia ederek, Nevzat’ın ifadesinin yanlış olduğunu öne sürdü.

Bu çelişkili bilgiler, Narin’in cinayetinin aydınlatılması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.