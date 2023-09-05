Bütün sinsi başlangıçlı, yavaş seyirli hastalıklara nörolojide nörodejeneratif hastalıklar adı veriliyor. Nörodejeneratif hastalıklarda beyinde bir takım protein çöpleri birikiyor. Bu protein çöpleri temizlenemediğinde çevre dokuya zararlı oluyor. Alzheimer hastalığında da öncelikle biriken protein çöpü, hücreler arasındaki dokuda hücrelerin birbiriyle konuşmasını işlevsel olarak bozan protein çöpü amiloiddir. Amiloid birikimi, başa çıkılamaz düzeyde olduğu zaman bir başka protein çöpü, hücre içinde biriken tau’yu etkiliyor ve tau gitgide birikmeye başlıyor. Tau birikiminden itibaren hücre ölüyor ve klinik belirtiler ortaya çıkıyor.