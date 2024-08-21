Anadolu Efes oyuncularından Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu, Burak Can Yıldızlı ve Rıdvan Öncel sağlık kontrollerinden geçti. İSTANBUL (İGFA) - Anadolu Efes’in başarılı oyuncularından Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu, Burak Can Yıldızlı ve Rıdvan Öncel’in dahiliye, kulak-burun-boğaz, göz, genel cerrahi, kardiyoloji, ortopedi muayeneleri ve kan tahlilleri yapıldı. Tüm taramaları sorunsuz bir şekilde tamamlanan oyuncuların kontrollerinde herhangi olumsuz bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Kaynak: igf