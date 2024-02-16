Kocaeli’de Bukalemun Senfonik Anadolu Rock grubu efsane isimlerin şarkılarını senfonik tınılarla buluşturacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Rock’un efsane şarkılarını senfonik tınılarla bir araya getiren Bukalemun Senfonik Anadolu Rock Projesi’ni Kocaelili müzik severlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Ustalara Saygı Bukalemun Senfonik Anadolu Rock Konseri, 19 Şubat Pazartesi akşamı Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Ücretsiz konser 19.30’da başlayacak. Konserde Anadolu Rock’un devleri Erkin Koray, Barış Manço ve Cem Karaca’nın yıllarca gönüllerde yer etmiş şarkıları senfonik ortamda müzik severlere sunulacak. Konserde, yakın zamanda hayatını kaybeden MFÖ grubundan Özkan Uğur’un yanı sıra yaşayan efsane Orhan Gencebay’ın eserleri de seslendirilecek.

25 çalgı sanatçı

Klasik müziği Rock müzikle buluşturan ve 25 çalgı sanatçısından oluşan Senfonik Anadolu Rock Bukalemun’un şefliğini Hakan Şensoy yapacak. Kocaelili klasik müzik severlerin yakından tanıdığı çellist Çağ Erçağ ile Rock müziğin sevilen ismi Nurkan Renda ise konserde solist çalgı olarak yer alacak. Levent Candaş (Bas gitar), Uğur Gülbaharlı (Tuşlu çalgılar), Emre Günay (Bateri) ise konserin konuk sanatçıları olarak performans sergileyecek.

Birbirinden önemli eser seslendirilecek

Anadolu Rock’un dev isimlerine selam verecek olan Ustalara Saygı Konseri’nde yıllarca yüreklerde yer etmiş "Dönence (Barış Manço), Resimdeki Gözyaşları- Namus Belası (Cem Karaca), Fesupanallah-Arap Saçı-Estarabim,(Erkin Koray), Güllerin İçinden-Sakın Gelme (MFÖ-Özkan Uğur) eserleri seslendirilecek. Ayrıca yaşayan efsane Orhan Gencebay’ın “Hatasız Kul Olmaz” eseri çalınacak. Çello ve elektrogitarı "Namus Belası", "Estarabim" ve Fesupanallah’ta buluşturacak olan konserin klasik ve rock müzik severler tarafından büyük beğeni görmesi bekleniyor.