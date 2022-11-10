MÜSİAD Kadın İnegöl tarafından organize edilen Anadolu’dan Madrid’e uzanan yolda sıra dışı bir kadın girişimci Ümmiye Koçak İnegöl’de olacak.

MÜSİAD Kadın İnegöl Başkanı Ülkü Kocaoğlu yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi. MÜSİAD Kadın; 12.000’ aşan üyesiyle 62.000’e yakın işletmeyi temsil eden ve Türkiye’nin en büyük sermaye platformu olan MÜSİAD’ın bünyesinde 2018 yılında resmî olarak kurulmuştur. MÜSİAD Kadın, kadın girişimci potansiyelinin nitelik ve nicelik bakımından geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için faaliyetler gerçekleştiren bir yapıdır.

Kadının bulunduğu her alanda farkındalık oluşturmayı gaye edinen MÜSİAD Kadın, bugün yurt içinde 47, yurtdışında 22 noktada 300’den fazla üyesiyle Türkiye’nin en fazla iş kadınını barındıran iş dünyası örgütlenmesidir.

Hayatı dengede tutan şey, rollerimizi doğru yer ve doğru zamanda üstlenebilmede gösterdiğimiz başarıdır. MÜSİAD Kadın olarak iş dünyasındaki kadınları temsil etmemiz ve bu alanda var olan sorunların çözümlenmesi yönünde göstereceğimiz çabanın yanında, hayatın içindeki tüm rollerimizi göz önünde bulundurarak kadına bir bütün halinde yaklaşacağız.

MÜSİAD Kadın İnegöl olarak, Kadın Üyelerimizin ve İş dünyasındaki Kadınlarımızın ihtiyacı olacak eğitimler, tecrübe paylaşımları, kurumsal bilgilendirme toplantıları düzenlemeye devam ediyoruz. Bu noktada. İş dünyamızdaki yada iş dünyasına adam atmayı planlayan kadınlarımıza Anadolu’dan Madrid’e uzanan yolda sıradışı Kadın Girişimci Ümmiye Koçak’ı örnek gösterebiliriz. Ümmiye Koçak, eline geçen her para ile kitap almış ve kendini geliştirmeye devam etmiştir. Sizlerde Sen yeter ki iste hayal et mottosuyla Yaşınız ne olursa olsun, ister ev hanımı olun, genç olun hangi alanda olursanız olun hayallerinizi gerçekleştirmek lütfen için bir adım atın diyorum.

MÜSİAD Kadın İnegöl Başkanı Kocaoğlu, Kadın’a yönelik faaliyetlere devam edeceklerini özellikle bu noktada MÜSİAD ve MÜSİAD Kadın inegöl Sosyal Medya Hesaplarının takip edilmesini ifade etmek istiyorum ayrıca 11 Kasım Cuma akşamı saat 19.30’da Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde yapılacak bu programa Tüm Kadınlarımızı bekliyoruz diyerek sözlerini tamamladı.