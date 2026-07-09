Yangın, saat 11.00 sıralarında Yeni Mahalle'de bulunan anızlık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine İnegöl İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere kısa sürede müdahale eden ekipler, yangının çevredeki alanlara sıçramasını önleyerek yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını tamamen kontrol altına alıp söndürdü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, anızlık alanda maddi zarar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.