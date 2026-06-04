Yüksek Mahkeme, Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde yer alan yoksulluk nafakasına ilişkin hükmün iptali talebiyle yapılan başvuruyu esastan değerlendirdi.

AYM, boşanma sonrası eşe süresiz nafaka bağlanmasına imkân tanıyan düzenlemenin oy çokluğuyla iptaline karar verdi. Edinilen bilgilere göre, iptal hükmü 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Kararın gerekçesinin ise ilerleyen süreçte yazılması bekleniyor.

Başvuru Antalya’dan yapılmıştı

Söz konusu başvuru, Antalya 12. Aile Mahkemesi tarafından 2025 yılında görülen bir dava kapsamında Anayasa Mahkemesi’ne taşınmıştı.

Mahkeme, boşanmanın ardından hükmedilen yoksulluk nafakasının süresiz şekilde devam etmesine yol açtığı değerlendirilen düzenlemenin Anayasa’ya uygunluğunun incelenmesini istemişti. AYM’nin iptal kararına konu olan Türk Medeni Kanunu’nun “yoksulluk nafakası” başlıklı 175. maddesinde şu ifadeler yer alıyordu:

"Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz."