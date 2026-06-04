Yüksek Mahkeme, Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde yer alan “süresiz nafaka” hükmünün iptali talebini esastan görüşerek karara bağlayacak.

Başvuru, Antalya 12. Aile Mahkemesi tarafından 2025 yılında görülen bir dava kapsamında AYM’ye taşındı. Mahkeme, yoksulluk nafakasının süresiz olarak talep edilebilmesine imkân tanıyan düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla iptalini istedi.

AYM’nin gündemine aldığı dosyada, Genel Kurul’un üç farklı karar seçeneği bulunuyor. Yüksek Mahkeme, düzenlemenin iptaline karar verebileceği gibi iptal istemini reddedebilir ya da görüşmeyi ileri bir tarihe erteleyebilir.

Türk Medeni Kanunu’nun “yoksulluk nafakası” başlıklı 175. maddesinde, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek tarafın, kusuru daha ağır olmamak şartıyla diğer taraftan mali gücü oranında süresiz nafaka talep edebileceği hükme bağlanıyor. Düzenlemede, nafaka yükümlüsünün kusurlu olmasının şart olmadığı da belirtiliyor.