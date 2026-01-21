Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Anderson Talisca, Aston Villa maçı öncesi motivasyonuyla ilgili, 'Benim bu maç için var olan motivasyonum diğer oynadığımız her maçla aynı. Tabii ki zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Yarın sahaya çıkıp evimizde kendi oyunumuzu sahaya yansıtmamız gerekiyor. Taraftarımızın da desteğiyle 3 puanı almak istiyoruz' dedi.

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.45'te İngiliz ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca, Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Sezon başında yaşadığı sakatlık sebebiyle ilk yarının ortalarında iyi bir seviyeye gelmeye başladığını söyleyen Talisca, 'Aslında sezon başı benim için zorlu geçmişti. Sezon öncesi hazırlık döneminin ilk haftasında sakatlık yaşamıştım ve 1.5 ay takımdan ayrı kalmıştım. Bu benim için zordu. Takıma tekrar katıldığımda sezon başlamıştı. Benim için tekrardan ritmimi kazanmak zordu. Ligin ilk yarısının ortalarına kadar seviyemi en iyi seviyeye çekmeye çalıştım. Fiziksel olarak istediğim performansa geldiğimde bu performansımı da etkiliyor. Takım olarak birlik olmuş durumdayız. Bu sporcunun bireysel performansını da yukarıya çekiyor. Bireysel olarak performansımdan mutluyum. Zorluklardan da korkmuyorum çünkü ben bir profesyonelim' ifadelerini kullandı.

'Taraftarımızın da desteğiyle 3 puanı almak istiyoruz'

Her maça aynı şekilde motive olduğunu belirten Talisca, 'Benim bu maç için var olan motivasyonum diğer oynadığımız her maçla aynı. Tabii ki zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Benim motivasyonum her zaman aynı. Yarın sahaya çıkıp evimizde kendi oyunumuzu sahaya yansıtmamız gerekiyor. Taraftarımızın da desteğiyle 3 puanı almak istiyoruz' diye konuştu.

'Önemli olan takımın gol atması'

Brezilyalı forvet, bu sezon gol sayısındaki hedefiyle ilgili soruya, 'Ben hiçbir zaman bir sayı hedefi belirlemedim. Ben sahaya çıkıp takıma yardım etmeye odaklanıyorum. Takım gol attığı zaman mutlu oluyorum ben. Benim için önemli olan benim atmam veya başka birinin atması değil. Önemli olan takımın gol atması' yanıtını verdi.

'Asensio ve Duran ile oynadığım için çok mutluyum'

'Marco Asensio ve Jhon Duran ile Aston Villa hakkında bir şeyler konuştunuz mu?' sorusuna Talisca, 'Rakibimizi çok iyi tanıyoruz. O ikisiyle oynadığım için çok mutluyum. Onlar hem çok iyi oyuncular hem de çok iyi insanlar. Onlarla çok fazla konuşuyorum. Takımımıza da oldukça yardımcı oluyorlar. Yarın oynayacağımız maçın zor olacağını biliyoruz. Biz de evimizde oynuyoruz. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtıp 3 puanı almak istiyoruz' diye konuştu.

'Hocamız çok kısa sürede işleri yoluna soktu'

Teknik Direktör Domenico Tedesco ile ilgili görüşlerini aktaran 31 yaşındaki futbolcu, 'Hocamız geldi ve çok kısa sürede işleri yoluna soktu diyebilirim. Kendisini daha önceden de tanıyordum. Bütün oyuncular biliyor ki o buradayken herkesin oynama imkanı var. Onun buraya gelmesi çok önemliydi. Herkesin seviyesini maksimumuna çekiyor. Takımda da birliktelik oluşturdu. Saha içinde de ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Kendisi harika da bir insan. Buraya gelişine göre şu an Türkiye'deki insanları şaşırttığını düşünüyorum. Harika bir iş çıkarıyor' değerlendirmesinde bulundu.

'Alex, kulüp tarihinin en büyük futbolcusu'

Oyun tarzının taraftarlar tarafından Alex de Souza'ya benzetilmesi hakkında konuşan Anderson Talisca, 'Biraz benziyor diyebiliriz. Özellikle aynı pozisyonda oynadığımız için. Bence Alex kulüp tarihinin en büyük futbolcusu. Kendisiyle zaman zaman konuşuyoruz Burada büyük başarılar elde etmiş birisi. Burada elde ettiği başarıları hak ediyor. Oynadığı sürece her zaman iyi oynadı. Ben de taraftarların bu benzetmesinden mutlu oluyorum' dedi.