Beşiktaş’ın eski Alman futbolcusu Andreas Beck, siyah-beyazlı takımın Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile beraber etkileyici bir gelişim gösterdiğini söyledi. Beck, ayrıca siyah-beyazlıların iç saha avantajının yanı sıra güçlü hücum hattını da kullanarak Eintracht Frankfurt karşısında galibiyete uzanabileceğini belirtti.

Beşiktaş’ta 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 sezonlarında forma giyen ve siyah-beyazlılarla iki Süper Lig şampiyonluğu yaşan eski Alman futbolcu Andreas Beck, UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak Eintracht Frankfurt müsabakasına ilişkin İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

“Beşiktaş için zorlu bir maç olacak”

Beşiktaş’ın, Frankfurt ile zorlu bir maça çıkacağından bahsederek sözlerine başlayan Beck, “Frankfurt bu sezon iyi bir performans gösterdi. Şu anda Bundesliga’da ikinci sırada. Özellikle uluslararası alanda ve Avrupa Ligi’nde büyük deneyimleri de var. Bu Beşiktaş için iyi bir meydan okuma olacak. Ama bence evinde oynaması avantaj. Ayrıca Beşiktaş’ın, Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ne kadar rekabetçi olduğunu da görüyoruz. Sadece Amsterdam’daki Ajax yenilgisinden sonra toparlanmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Duran toplar oyunun gidişatını belirleyebilir”

Andreas Beck, siyah-beyazlı takımın Alman ekibi karşısında güçlü bir savunma yapması gerektiğine de dikkat çekti. Beck, “Bence çok mücadeleci bir maç olacak. Bir Alman takımına karşı oynayacak Beşiktaş. Güçlü bir şekilde savunma yapabilmeli. Taraftarlarla birlikte de ev sahibi avantajını kullanarak güçlü ve baskın olmak zorunda. Beşiktaş’ın en güçlü yanı bu. Mental açıdan da çok dayanıklı olmalılar. Belki duran toplar iyi bir Alman takımına karşı oyunun gidişatını belirleyecek. Bu yüzden nasıl bir oyun ortaya koyacaklarını çok merak ediyorum” şeklinde konuştu.

“Giovanni van Bronckhorst ile takımın gelişimi çok etkileyici”

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst’un görevde olduğu süre boyunca gerek takımın ortaya koyduğu performans gerekse de alınan sonuçlarla neler yapabileceğini şimdiden gösterdiğini belirten eski Alman futbolcu, “İstatistikler ve attıkları gol sayıları da ortada. Özellikle Immobile ve Rafa Silva gibi oyuncularla iyi bir hücum hattına sahipler. Çok yönlü bir kadrosu var Beşiktaş’ın. Maç içerisinde çok gol şansı buluyorlar ve gol atma istekleri çok fazla. Bu aynı zamanda van Bronckhorst’un da adeta bir el yazısı. Ayrıca Beşiktaş taraftarı da takımın iyi hücum edip, çok gol atmasını sağlıyor. Ayrıca Ajax maçını çıkardığınızda ne kadar az gol yendiğini de görebilirsiniz. Bu güçlü bir takımın, güçlü bir takım performansının ve iyi bir kadronun işareti. Bu dengeyi, iyi savunmayı ve çok sayıda gol atma şansıyla kontrollü hücumu sürdürmeleri gerekiyor. Bunu uluslararası alanda da yapmalılar. Genel olarak, van Bronckhorst ile takımın gelişiminin şimdiye kadar çok etkileyici olduğunu düşünüyorum” cümlelerine yer verdi.

“Yeni transferler takıma çok hızlı bir şekilde entegre oldu”

Beck, siyah-beyazlı ekibin Immobile, Rafa Silva, Paulista, Joao Mario gibi uluslararası itibarları yüksek futbolculara sahip olduğunu da dile getirerek, “Takıma çok hızlı bir şekilde entegre oldular. Çok iyi bir performans gösteriyorlar ve bunu yapmaya da devam edecekler. Beşiktaş’ın bu oyun stili ve Giovanni van Bronckhorst ile gelecekte neler yapabileceğini düşündükçe heyecanlanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“Bizim dönemimizde yıldız futbolcuların etrafında harika bir takım kurulmuştu”

2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı Beşiktaş kadrosu ile mevcut kadroyu karşılaştırdığında ne gibi farklılıklar ya da benzerlikler olduğuyla alakalı gelen bir soruyu Andreas Beck, şöyle cevaplandırdı:

“Bizim kadromuzla şimdiki kadroyu karşılaştırmak gerçekten çok zor. Şimdi büyük futbolcular var ama biz oynadığımızda da harika oyuncular ve harika bir kadromuz vardı. Bence bizim dönemimizdeki en önemli şey; yıldız futbolcuların etrafında harika bir takım kuruldu. Birlik ve beraberliğimiz çok güçlüydü. İyi bir ruha, iyi bir kimliğe, iyi bir kültüre ve kazanma ruhuna sahiptik. Talisca, Mario Gomez, Quaresma gibi yıldız oyunculara bizler de yardım ettik. İyi bir takımdık ve şu andaki takımın da böyle bir sezon geçireceğinden çok eminim. Belki daha fazla şampiyonluk kazanabilirler. Zaten 5-0’lık skorla sezon başı bir tane kupa kazandılar. Etkileyici bir galibiyetti ve bu sezon şampiyon olacaklarını umuyorum."