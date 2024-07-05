Bilecik’te öğleden sonra bastıran gök gürültülü sağanak yağış sonrası Küçük Sanayi Sitesi yollarında sular bir çok dükkanı girerken, biriken suyun keyfini çocuklar çıkardı.

Bilecik’te bugün hava sıcaklığında önemli bir düşüş yaşanırken, 15 dakika gök gürültülü sağanak yağış hayatı felç etti. Bir çok yerde biriken sular vatandaşları ve sürücüleri zora sokarken, en büyük hasar Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Her yağmur yağdığında 1 Sokak ve Site Caddesi sular altında kalırken, bunun keyfini çocuklar çıkardı. Araçların yarısı biriken sulara gömülürken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Sanayi esnafı 200 dükkanın bulunduğu sitede mazgalların ve altyapının yetmediğini belediyenin buna bir çözüm bulmasını istediler.

Öte yandan çarşı merkezinde yeni yapılan mazgallar suları çekmekte yetersiz kalınca bir çok araç biriken sular içinde kaldı.