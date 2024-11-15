Ankara'nın Çankaya ilçesinde 70 yıl önce eğitim öğretime başlanan Kavaklıdere Ortaokulu'nun 1954-1980 yıllarını kapsayan tarihi, arşiv belgeleri taranarak kitaplaştırıldı.ANKARA (İGFA) - Çankaya'daki Kavaklıdere Ortaokulu'nun geçmiş ve gelecekteki tüm paydaşlarına kaynaklık etmek üzere Okul Müdürü Köksal Arslan ile Dr. Sedanur Dinçer Arslan tarafından yapılan titiz çalışma ile hazırlanan 390 sayfalık kitap, okuyucu ile buluşmaya hazırlanıyor.

"Kavaklıdere Ortaokulu" adlı kitabın hazırlık çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer aldı.

3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de aralarında olduğu devlet erkânının okulu ziyaretlerine ilişkin arşiv fotoğraflarına yer verilen kitapta okul gezileri, resmî yazışmalar, öğrenci, öğretmen ve personel sayısı, geçmişten günümüze fiziki durum, yurt dışına tedavi ve eğitim için gönderilen öğretmenler, millî bayram törenleri, teşekkür mektupları, okuldaki sosyal ve kültürel faaliyetler, müfettiş raporları gibi tarihi belgelerin de yer aldığı bildirildi.

Kitabın hazırlanma aşamasında kurulduğu günden bu yana okulda yürütülen tüm eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin tarihi belgeler gün yüzüne çıkarılırken dijital bir arşivin de oluşturulduğu kaydedildi. Kitaptaki bazı bölümlere mezunların katkılarıyla ilaveler yapıldı.