ANKARA (İGFA) -Keçiören Belediyesi tarafından belediye önünde düzenlenen törenle işçiler zam oranlarını ve maaş miktarlarını öğrenmenin sevincini yaşadı. Sözleşmenin detaylarını işçilerle paylaşan Belediye Başkanı Mesut Özarslan, alınan kararlar çerçevesinde belediyede masa başında emek harcayan mesai arkadaşımız 36 bin 145 lira alacağı kaydedildi.

Davullu zurnalı törende zam miktarını öğrenerek büyük sevinç yaşayan işçiler halay çekerek kutlama yaptı.

Başkan Özarslan da işçilerle halay çekerek onların mutluluğuna ortak oldu. Belediye önünde düzenlenen törene CHP Ankara Milletvekilli Semra Dinçer, Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, belediye meclis üyeleri, sendika temsilcileri ve işçiler katıldı.

CHP Ankara Milletvekilli Semra Dinçer, “Yaşanan birtakım aksaklıklar geçmişten gelen sıkıntıların verdiği sorunları çözmek adına oldu. Ama bilin ki başta Mesut Başkanım ve bütün Cumhuriyet Halk Partili belediyeler emekçinin, işçinin yanındadır. Biz her zaman için ranttan değil halktan yana, çalışandan yana bir belediye olma sözünü verdik ve bu sözümüzü de devam ettireceğiz” dedi.

Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, “Kıymetli arkadaşlar, sendikamız çalışanlarının mağdur edilmemesi noktasında gece gündüz demeden gayretli bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Bu süreçte diyalogdan yana olan belediye başkanımıza ve yardımcılarına, kıymetli yöneticilerine huzurlarınıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Sınırlar, imkanlar dahilinde belediyemizin bütün imkanlarını zorlayarak sizlerin mağdur olmaması için gayret gösteren belediye başkanımıza ve ekibine ben hassaten bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.