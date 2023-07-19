Yolcu yoğunluğu ve taleplerinin karşılanması için Ankara-Sivas YHT hattında 11 Ağustos itibarıyla Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri karşılıklı 8 sefer (4+4) yapılmaya başlanacak.ANKARA (İGFA) - Ankara-Sivas hızlı treni ilave seferlerle daha fazla yolcuyu misafir etmeye hazırlanıyor.

Söz konusu 11 Ağustos itibariyle karşılıklı 4'er sefer yapılacak.

Yeni sefere konulan tren Ankara’dan saat 11:10’da, Sivas’tan ise 14:50’de hareket edecek.

Günlük ortalama 3 binden fazla yolcunun seyahat ettiği Ankara-Sivas arası işletilen hızlı trenlerde yeni seferler ile Cuma-Cumartesi ve Pazar günleri 966 kişilik kapasite artışı sağlanmış olacak.

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Bu arada alınan bilgiye göre, 27 Nisan 2023 tarihinde hizmete verilen Ankara-Sivas arasında işleyen hızlı trenlerle bugüne kadar 264 bin yolcu seyahat ettiği kaydedildi.