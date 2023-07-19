Türkiye'nin en prestijli futbol ligi olan Trendyol Süper Lig'de heyecan dolu bir sezonun startı için geri sayım başladı. Bugün gerçekleştirilen fikstür çekimiyle birlikte, derbilerin oynanacağı haftalar da belli oldu. Futbol tutkunları, nefes kesen karşılaşmalara tanıklık etmek için sabırsızlanıyor.

İşte derbi haftaları ve karşılaşmaların sıralaması:

İLK YARIDAKİ DERBİ HAFTALARI

Galatasaray - Trabzonspor: 2. hafta

Trabzonspor - Beşiktaş: 5. hafta

Galatasaray - Beşiktaş: 9. Hafta

Fenerbahçe - Trabzonspor: 11. hafta

Beşiktaş - Fenerbahçe: 15. hafta

Fenerbahçe - Galatasaray: 18. hafta

Kulüplere göre derbi haftaları:

GALATASARAY

Galatasaray - Fenerbahçe: 37. hafta

Galatasaray - Beşiktaş: 9. Hafta

Galatasaray - Trabzonspor: 2. hafta

FENERBAHÇE

Fenerbahçe - Galatasaray: 18. hafta

Fenerbahçe - Beşiktaş: 34. hafta

Fenerbahçe - Trabzonspor: 11. hafta

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Fenerbahçe: 15. hafta

Beşiktaş - Galatasaray: 28. hafta

Beşiktaş - Trabzonspor: 24. hafta

TRABZONSPOR

Trabzonspor - Beşiktaş: 5. hafta

Trabzonspor - Fenerbahçe: 30. hafta

Trabzonspor - Galatasaray: 21. hafta

Avrupa kupalarında yer alan Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor 1., 2., 3., 7., 10., 14. ve 17. haftalarda birbirleriyle karşılaşmayacaklar.