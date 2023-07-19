Türkiye'nin en prestijli futbol ligi olan Trendyol Süper Lig'de heyecan dolu bir sezonun startı için geri sayım başladı. Bugün gerçekleştirilen fikstür çekimiyle birlikte, derbilerin oynanacağı haftalar da belli oldu. Futbol tutkunları, nefes kesen karşılaşmalara tanıklık etmek için sabırsızlanıyor.
İşte derbi haftaları ve karşılaşmaların sıralaması:
İLK YARIDAKİ DERBİ HAFTALARI
- Galatasaray - Trabzonspor: 2. hafta
- Trabzonspor - Beşiktaş: 5. hafta
- Galatasaray - Beşiktaş: 9. Hafta
- Fenerbahçe - Trabzonspor: 11. hafta
- Beşiktaş - Fenerbahçe: 15. hafta
- Fenerbahçe - Galatasaray: 18. hafta
Kulüplere göre derbi haftaları:
GALATASARAY
- Galatasaray - Fenerbahçe: 37. hafta
- Galatasaray - Beşiktaş: 9. Hafta
- Galatasaray - Trabzonspor: 2. hafta
FENERBAHÇE
- Fenerbahçe - Galatasaray: 18. hafta
- Fenerbahçe - Beşiktaş: 34. hafta
- Fenerbahçe - Trabzonspor: 11. hafta
BEŞİKTAŞ
- Beşiktaş - Fenerbahçe: 15. hafta
- Beşiktaş - Galatasaray: 28. hafta
- Beşiktaş - Trabzonspor: 24. hafta
TRABZONSPOR
- Trabzonspor - Beşiktaş: 5. hafta
- Trabzonspor - Fenerbahçe: 30. hafta
- Trabzonspor - Galatasaray: 21. hafta
Avrupa kupalarında yer alan Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor 1., 2., 3., 7., 10., 14. ve 17. haftalarda birbirleriyle karşılaşmayacaklar.
- Derbiler; 2, 5, 9, 11, 15 ve 18. haftalarda oynanacak.