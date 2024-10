TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi.

İşte anbean yaşanan gelişmeler

20:52 BAKAN YERLİKAYA: ŞEHİT SAYIMIZ 5 OLDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya TUSAŞ saldırısında şehit sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: Toplam yaralı sayımız 22. Az önce de ifade ettim, 7 yaralımız burada yatıyor. Bir hastamız taburcu oldu, ikisi de taburcu olmak üzere. Dolayısıyla 19 yaralımız tedavi süreçleri hastanelerde devam ediyor. Altı hastanede 19 yaralımız tedavileri devam ediyor.

Biri kadın, biri erkek olmak üzere iki teröristin ölü olarak ele geçildiğini ifade etmiştik. Kimlik çalışmaları, parmak iziyle ilgili süreç, tespit süreci devam ediyor. Bunlar belli olur olmaz kimliklerini ve hangi terör örgütünün yaptığı bununla ilgili bilgilerini vereceğiz. Ama şunu söyleyeyim ben. Savunma Bakanımızın açıklamalarını da işittik. Çünkü biz başından beri bu eylemin oluş stili, oradaki izlemiş olduğumuz görüntüler, büyük ihtimalle PKK'nın yaptığıyla ilgili değerlendirmemiz bu. Kimlik tespitlerinin netleşmesi ve diğer delillerin netleşmesiyle birlikte bunları tekrar sizlerle paylaşacağız. Alçak, hain terör örgütünü lanetliyoruz.

19:48 BAKAN GÜLER: YAPILANLAR MİSLİYLE KARŞILIK BULACAK

SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı için İstanbul'da bulunan Bakan Güler, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Güler, şunları kaydetti:

"TUSAŞ tesislerimize her zaman yaptıkları gibi alçakça, şerefsizce bir saldırı yaparak milletimizin huzurunu bozmaya çalıştılar. Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı her seferinde veriyoruz fakat bunlar bir türlü akıllanmıyorlar. Her zaman söylediğimi bir daha tekrar ediyorum, en son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız, bu yapılanı ve acılarını misliyle çıkaracağız. Bunu herkes görecek, hiç merak etmeyin."

18:44 ERDOĞAN NATO GENEL SEKRETERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştü. Rutte, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ve dayanışma mesajlarını iletti.

18:25 BİRİ KADIN İKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerine yapılan terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörü lanetlediğini dile getiren Bakan Yerlikaya, "Ankara Kahramankazan ilçemizde yerli ve milli savunma sanayimizin göz bebeği TUSAŞ'a maalesef 15.26'da bir terör saldırısı olmuştur. Bu saldırı duyulur duyulmaz, haber alır almaz süratle jandarma ve emniyet birimlerimiz, özel harekatımız buraya geldi. Biri kadın biri erkek olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Maalesef 4 şehidimiz bulunmakta. 14 yaralımız var, yaralılarımızdan 3'ünün durumu ağır. Terörü lanetliyoruz. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor, kimlikleri belli olunca hangi terör örgütü olduğunu paylaşacağız. TUSAŞ'a ve tüm Türkiye'ye baş sağlığı duyuyoruz. Cumhurbaşkanımıza tüm süreci bilgi verdik. Milli birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize kim pusu kuruyorsa ister terör örgütü olsun ister organize suç örgütü olsun hiç durmadan duraksamadan azimle, kararlılıkla bunların nefeslerini kesmekte kararlıyız. Bizim kardeşliğimiz, bizim birliğimiz, devletimizin ve milletimizin iradesi her zaman galip gelecektir bundan kimsenin şüphesi olmayacaktır" diye konuştu.

18:19 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla ilgili, "4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

18:16 PUTİN'DEN BAŞSAĞLIĞI

Rusya Devlet Başkanı Putin Erdoğan ile görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada Ankara'daki saldırıyı kınadı. Putin, "Terör saldırısı nedeniyle Türkiye'ye başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

17:51 BAKAN YERLİKAYA: 3 ŞEHİT 14 YARALI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Saldırıda maalesef 3 şehidimiz, 14 yaralımız var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Bu menfur saldırıyı lanetliyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek🇹. Lütfen resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız." dedi.

17:43 NATO'DAN İLK AÇIKLAMA

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'daki saldırıyı kınayarak "Ankara'da ölü ve yaralılara ilişkin haberler endişe verici. NATO, Müttefikimiz Türkiye'nin yanındadır. Terörizmin her türlüsünü şiddetle kınıyoruz ve gelişmeleri yakından izliyoruz" dedi.

17:33 CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: TÜRKİYE'NİN BAŞARILARI HEDEF ALINDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda şehit olan savunma sanayimizin kahramanlarına Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Saldırının gerçekleştiği ilk andan itibaren güvenlik güçlerimiz olaya müdahale etmiş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca da adli soruşturma başlatılmıştır. Bu hain terör saldırısı, Türkiye'nin savunma sanayinde elde ettiği başarıları hedef almıştır. Ancak bilinmelidir ki bu saldırılar, ne savunma sanayimizin kahraman çalışanlarını ne de her alanda tam bağımsız bir Türkiye ideali için gece gündüz ter döken tek bir vatandaşımızı bile yolundan döndüremeyecektir. Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da terörle ve terör örgütleriyle güçlü ve kararlı mücadelemiz devam edecektir." dedi.

17:27 BAKAN YERLİKAYA TUSAŞ'TA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör saldırısının düzenlendiği TUSAŞ'a geldi.

17:18 RTÜK BAŞKANI: YAYIN YASAĞI GELDİ

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Yerli ve millî savunma ürünlerimizin geliştirildiği gururumuz TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır." dedi.

16:52 TERÖR SALDIRISINA SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısıyla ilgili soruşturma başlattı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

16:51 İŞTE SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN TERÖRİSTLER

TUSAŞ'taki terör saldırısını gerçekleştiren teröristlere ait olay anı görüntüleri de ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin uzun namlulu silah kullandığı görüldü.

16:38 BAKAN KACIR: MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNDEN GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

İstanbul Sanayi Odası Meclis toplantısında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Konuşmaya çıkmadan önce TUSAŞ yerleşkesinde bir silahlı saldırı olduğu yönünde haber aldım. Savunma Sanayi Başkanımızı aradım. Kendisi haberi doğruladı. Henüz detaylarla ilgili bilgi paylaşma imkanı bulunmuyordu. Rabbim bütün mühendislerimizi araştırmacılarımızı muhafaza etsin. Biz asla savunma sanayinden, milli teknoloji hamlesinden geri adım atmayacağız. Milli teknoloji hamlesi milli savunma sanayi tam bağımsız Türkiye'nin anahtarıdır. Biz bu yolda gece gündüz demeden büyük bir azimle gayretle kararlılıkla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

16:26 "ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerinde yaşananlarla ilgili asılsız iddialara itibar edilmemesini istedi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, "TUSAŞ Kahramankazan tesislerinde yaşananlar ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

16:13 BAKAN YERLİKAYA: ŞEHİT VE YARALILARIMIZ VAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan saldırıya ilişkin açıklama geldi. Bakan Yerlikaya, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız." dedi.

16:04 ÖNCE PATLAMA SONRA SİLAH SESLERİ

Ankara Kazan'da TUSAŞ tesislerinde patlama oldu. Silah seslerinin duyulduğu ve çatışma olduğu belirtildi