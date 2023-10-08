Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi öncesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin ev sahipliğinde düzenlenen Kayseri Zirvesi’nde delegelerle bir araya geldi.Mehmet UZEL (ANKARA İGFA)

AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi dolayısıyla Ankara’da bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kongre öncesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin ev sahipliğinde düzenlenen Kayseri Zirvesi’ne katıldı.

Zirveye, Bakan Özhaseki ve Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekilleri, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, ilçe belediye başkanları ve delegeler katıldı.

Zirvenin ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç, “Türkiye Yüzyılı İçin Hep Yeni Hep İleri. AK Partimizin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi öncesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’nin ev sahipliğinde Kayseri Zirvesi’nde il delegelerimizle bir araya geldik” dedi.

Kayseri Zirvesi sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.