Balıkesir’in Kepsut ilçesine bağlı Eşeler mevkinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

Kepsut ilçesi Eşeler mevkinde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığına ait 8 adet arazöz, 2 adet su ikmal aracı, 2 adet ilk müdahale aracı, 2 adet hizmet aracı, 3 adet helikopter, 3 adet uçak, 1 adet dozer, 2 adet greyder, 1 adet loder (taşıyıcı), diğer kurumlardan 2 adet itfaiye aracı, 15 ton kapasiteli itfaiye su tankeri, 2 adet 25 tonluk büyük su tankeri, 3 adet hizmet aracı, 2 adet dozer, 1 adet greyder, 1 adet kepçe, 1 adet ekskavatör ile birlikte toplamda 165 personelin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.