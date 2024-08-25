Türkiye’nin en büyük amatör yol bisiklet yarışlarından biri olan 3 ncü Uluslar arası Granfondo serisinin Ankara etabı, bu yıl da büyük bir heyecana sahne olacakANKARA (İGFA) - Türkiye’nin en büyük amatör yol bisiklet yarışlarından biri olan 3 ncü Uluslar arası Granfondo serisinin Ankara etabı, bu yıl da büyük bir heyecana sahne olacak. 34 ülkeden ve Türkiye’nin 46 farklı şehrinden yaklaşık 1500 sporcunun katılacağı organizasyon, 25 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek. Bisiklet severler, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara Valiliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonuyla düzenlenecek bu önemli yarış için bir araya geliyor. Etkinliğin ev sahipliğini ise Bilkent Center üstlenecek.

Granfondo yarışları, dünya genelinde büyük metropollerde gerçekleştirilen ve bisiklet sporuna yeni bir soluk getiren önemli etkinliklerden biri olarak biliniyor. Ankara’da üçüncü kez düzenlenecek olan bu yarış, spor ve sağlık vurgusunun yanı sıra sürdürülebilirlik temasını da ön planda tutacak. Katılımcılar, kısa ve uzun olmak üzere iki farklı parkurda pedal çevirecek. Yarış sadece sporcuları bir araya getirmekle kalmayacak; aynı zamanda karbon salınımını azaltmanın önemine, spor turizmine ve sağlıklı yaşama dikkat çekecek. Organizasyon, Ankara’nın turistik alanlarını tanıtarak şehre ekonomik ve tanıtım anlamında büyük katkı sağlamayı hedefliyor.

ANKARA’DA SPOR TURİZMİ ATAKTA

Yarışa katılacak sporcular ve binlerce konuğun, Ankara’da önemli bir ekonomik hareketlilik yaratması bekleniyor. Dünya genelinde yüz milyarlarca dolarlık bir pazar olan spor turizmi, bu tür organizasyonlar sayesinde Başkent Ankara’nın hem tanıtımına hem de ekonomisine katkı sağlayacak.

Etkinlik kapsamında Ankara’da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Yarış güzergahı ve trafiğe kapalı olacak yollar arasında Bilkent Center, Angora Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Turgut Özal Bulvarı ve diğer ana arterler yer alıyor