Metroların yeni yıl akşamındaki hizmet düzeni belirlendi ve bu kararı incelemeden önce plan yapmamanız önemle vurgulandı. EGO, yılbaşı gecesi programına sahip Ankaralılar için ulaşım kararını açıkladı. Toplu taşıma hizmetlerinde olası sıkıntıları önlemek adına bu duyuruya mutlaka göz atmadan yola çıkmamanız önerildi. Başkentliler, yılbaşı gecesine sadece 2 gün kala toplu taşıma hizmetlerindeki değişiklikleri merak ediyorlardı.

Gerekli Açıklama Yapıldı!

Beklenen açıklama EGO Genel Müdürlüğü tarafından sonunda yapıldı. Yılbaşı gecesinde Ankara'da toplu taşıma ücretsiz olacak mı? sorusu ve hizmetin hangi saate kadar devam edip etmeyeceği konusundaki soruların cevapları, EGO tarafından yapılan açıklama ile netlik kazandı. Raylı Sistem İşletmeleri, 31 Aralık 2023 Pazar günü gece saat 02:00'ye kadar hizmet vereceğini duyurarak vatandaşları bilgilendirdi. Bu önemli duyuru, Ankara'daki toplu taşıma kullanıcılarının yeni yıl planlarını daha sağlıklı bir şekilde yapmalarına yardımcı olacak.