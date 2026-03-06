Kaza; Bilecik-Osmaneli-Sakarya kara yolu Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; hastane alt geçidinden hastane istikametine seyir halinde iken kırmızı ışık ihlali yapan İsmail K. idaresindeki 11 TA 517 plakalı kamyonet ile üniversite istikametinden kent merkezine seyir halindeki Necdet K. idaresindeki 11 HO 1076 plakalı halk minibüsü ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında11 TA 517 plakalı kamyonet takla atarak durabilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan halk minibüsü içinde bulunan 8 kişi kontrol amaçlı hastaneye sevk edilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.