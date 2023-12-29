Evelyn Wood’un adı birçok ülkede hızlı okuma teknikleri ve hızlı öğrenme ile eşanlamlı olarak anımsanır. Kendisi Evelyn Wood Reading Dynamics’in kurucusuydu. Wood, Amerika’da oldukça popülerdi ve bir dönemler Long Island Üniversitesi, Learning Annex (Öğrenme Eki) ve New York okullarına bağlı olarak çalışmalar yürüttü. Aralarında döneminin ABD Başkanları Kennedy, Johnson, Nixon ve Carter da dahil olmak üzere 2 milyon kişiye hızlı okuma tekniklerini öğretti.

Kullandığı tekniklerle kolaylıkla okumayı sevdirirken, bunu oldukça hızlı ve anlayarak yapabilmeye olanak tanıyordu. Peki, 1. sınıf bir okuyucu olmak için kullandıkları çok hızlı okuma teknikleri nelerdir? Evelyn Wood’un paylaştığı 5 hızlı okuma tekniğini sizler için bir araya getirdik.

1. Kitabınızı 30 Derecelik Açıda Tutun

Kitabınızı veya okuduğunuz şey her neyse, gözlerinize 30 derecelik bir açıyla tutmaya çalışın. Asla bir masanın veya sehpanın üzerinde düz duran materyali okumayın. Düz bir materyalden okumak retinanız için pek sağlıklı değildir, göz yorgunluğuna neden olur ve göz kuruması ile birlikte tahrişe yol açabilir.

Ek olarak bilgisayar kullanırken ekran açısını da 30 dereceye ayarlamak iyi bir tercih olacaktır.

2. Okurken Başınızı Sola Sağa Hareket Ettirin

Evet, bizlere okumayı öğreten öğretmenlerimiz bundan hiç bahsetmedi, ancak okurken başınızı hafifçe sağa sola hareket ettirmenin retinanızdaki görüntüleri dengelemeye yardımcı olduğuna dair bilimsel kanıtlar mevcut. Bu Vestibülo-oküler refleks veya VOR olarak adlandırılır.

Okurken başınızı hareket ettirmek, tek tek kelimeleri okumayı bırakmanıza ve bunun yerine cümleleri bir bütün olarak okumanıza yardımcı olur. Tek seferde birden fazla kelime okumak, hafıza ve öğrenme becerilerinizi geliştirmenin yanı sıra, çevresel görüşünüzü ve dikkat seviyenizi artırır.

Tek başına bu uygulamayı yapmak bile, okuma hızınızı dakikada 200 kelimeden 2.500 kelimeye kadar çıkarabilir, bu da “konuşma” ve “düşünme” arasındaki fark kadar ciddi bir hız demektir.

3. İşaretçi İle Okuyun

Okurken her cümlenin altını çizmek için bir kalem, lazer veya bir tür işaretçi, hatta parmağınızı bile kullanmayı deneyebilirsiniz. Çevresel görüşünüz, noktanın her iki yanında altı kelime alacak ve tek tek birer kelimeyi okumaktan altı kat daha hızlı okumanıza olanak tanıyacaktır.

İşaretçi kullanmak, hızınızı artırmanıza yardımcı olur ve dikkatinizi sayfaya odaklamanızı sağlar. Wood, “Bir işaretçi kullanırken, kesinlikle sayfaya dokundurmayın” diyor. “Sayfadaki kelimelerin yaklaşık 2 santim üstünde tutun. Sadece 10 dakikalık bir pratikle okuma ve öğrenme hızınız artacak” diye de ekliyor. Bu teknikle öğrenme hızınız 7 günde ikiye, 21 günde üç katına çıkabilir.

4. Parçalar Halinde Okuyun

İnsan gözünün fovea adı verilen küçük bir çukuru vardır. Bu çukur sayesinde tek bir noktada görme oldukça nettir. Bir cümleyi üç veya dört kelimelik parçalara böldüğünüzde, gözleriniz merkezi en net şekilde görür ama yine de çevredeki kelimeleri ayırt edebilir.

Her kelimeyi okumak yerine üç veya dört parça halinde bir cümleyi okuduğunuzu düşünün, bu şekilde kitabınızı ne kadar hızlı bitireceğinizi fark edebilirsiniz.

5. Okumaya Başlamadan Önce Göz Egzersizleri Yapın

Birinci sınıf bir okuyucu olmak için hızlı kitap okuma tekniklerinin son maddesinde Evelyn Wood, okumaya başlamadan önce gözlerinizi “ısıtmanızı” önerir. Bunun için uygulayabileceğiniz 5 tekniği sizler için maddeler halinde listeledik: