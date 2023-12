Antik Mısırlılar masa oyunlarına tam anlamıyla bağımlıydılar ancak bugün bilindik masa oyunlarının aksine özel bir oyun inceleyeceğiz. Modern tavlada kullanılana benzer bir tahtada oynanan bu oyuna “Senet” deniliyordu. Senet’i inceleyen Mısır bilimciler, oyunun basit bir akıl savaşı gibi başladığını ve ilerledikçe Mısır’ın ölüler dünyasıyla güçlü bir bağlantı kurduğunu düşünüyorlar. Basit bir deyişle, bu onlar için Monopoly’den daha derin anlamlara sahip bir oyundu.

Senet her ne kadar yaratılan ilk masa oyunu olmasa da, arkeolojik kalıntılar onun eski dünyanın en popüler oyunlarından birisi olduğunu gösteriyor. Milattan önce 3000 yılı civarında keşfedildiği düşünülen Senet yaklaşık olarak 2500 sene boyunca zamanının Monopoly’si olarak kalmış.

Antik Mısır’da Senet’in Kuralları

Kurallar basitti. İki yarışmacı, her biri 3×10 şeklinde tasarlanmış 30 karelik küçük bir tahta üzerine beş piyon yerleştirirdi. Her oyuncu sıra kendisine geldiğinde hayvan kemiklerinden oyulmuş zarları fırlatır ve çıkan sonuca göre piyonlarını hareket ettirirdi. Piyonlar üst sıra boyunca sağa, orta sıra boyunca sola, ve alt sırada tekrar sağa doğru gidebiliyordu. Her oyuncunun amacı, tahtanın sağ alt köşesinde bulunan son kareye ulaşmaktı.

Peki Senet Sadece Eğlence İçin Mi Oynanıyordu?

Bu basit şans oyunu ilk zamanlarda sıradan bir eğlence oyunu olarak görülüyordu ancak Mısır Bilimciler milattan önce 2300 civarlarında oyunun insanlarla ölüler arasında bir köprü oluşturduğuna inanılan dini bir önem kazandığından şüpheleniyorlar. Mısır yazıtları bu oyunun Duat(Ölüler Dünyası)’daki ruhların hareketlerinin birer yansıması olarak ifade ediyor. Arkeologlar Mısırın Ruhu ile ilgili yapılan hiyerogliflerin milattan önce 1300’den itibaren değişiklik gösterdiğini keşfedince oyunun kazandığı bu anlam da kanıtlanmış oldu.