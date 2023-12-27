Anne Boleyn, İngiltere kralı 8. Henry’nin ikinci eşidir ve aynı zamanda I. Elizabeth’in de annesidir. Bilmeyenler için kısaca hayat hikayesini anlatıp konumuzla olan ilgisine hemen geri döneceğiz. O dönemler bir kişinin farklı zamanlarda iki kardeşle birlikte olması, ensest ilişki olarak görülüyordu ve bu suçtu. Kral Henry’in ilk eşi, Anne Boleyn’in kardeşi olan Catherine’dir ve dönemin kurallarına göre kralın Anne Boleyn ile evlenmesi mümkün değildi.

Bundan ötürü Kral Henry, yeni bir kilise kurup kendini kilisenin karar vericisi ilan etmiştir. Anne Boleyn ile evliliğini meşru kılmak için buradan karar çıkartıp, ilk evliliğini dinen iptal ettirmiştir. İlginçtir ki Kral Henry, Kraliçe Anne Boleyn ile evliyken başka bir kadına aşık olup Anne’yi boşamanın da yollarını aramış. Bulduğu çözüm ise biraz acımasız.

Anne Boleyn’in Yaşadığı Acı Son

Kral 8. Henry, Anne Boleyn’in; Francis Weston, erkek kardeşi George Boleyn ve Henry Norris’in de bulunduğu altı kişilik bir grupla cinsel ilişki yaşadığını iddia etmiş ve bu iddianın ardından kafasını kestirerek idam etmiştir. İşte burada yavaştan konumuza geçiş yapıyoruz, Anne Boleyn’in kafası vücudundan ayrıldıktan sonra farklı yüz ifadelerine bürünmüş ve hatta konuşmaya çalışmış. İddia bu yönde.

Dilerseniz doğru olup olmamasını bir kenara bırakalım, kafa vücuttan ayrıldığında bilinçli kalabilir mi onu inceleyelim.

Beyin, vücuttaki oksijenin önemli bir bölümünü (yaklaşık yüzde 20) tek başına kullanır. Haliyle beynin tüm işlevlerini gerçekleştirebilmesi için ciddi miktarda oksijene ihtiyacı vardır. Boyuna alınan darbe, kan damarlarının kopması ve beynin kan yoluyla gelen oksijenden yoksun kalması durumunu ortaya çıkarır. Bu durumda beyin dokularında bulunan bir miktar oksijen, beynin bir süre daha çalışmasını sağlayabilir ancak bu pek de uzun sürmez.

Kalp Durunca Tüm Aktiviteler Son Bulur Mu?

Geçtiğimiz yıllarda yapılan araştırma çalışmaları, kalp durduktan sonra beyinde aktivitelerin bir süre daha devam ettiğini ve kalp durduktan dakikalar sonra çıkan depolarizasyon adı verilen olayla son bir aktivite gerçekleşir ve aktivite tamamen durur.

Vücudun diğer bölümlerinde yapılan araştırmalara göre, ölümden 2-4 gün sonrasında bile bazı genlerde ekspresyon ve aktivite gerçekleştiği ortaya çıkmıştır.