

Kuşadası’nda düzenlenen ve 2016 doğumlu sporcuların katıldığı özel turnuva da İnegöl Doğanspor, Fenerbahçe, Altınordu, Başakşehir ve Ümraniyespor ile karşılaştı.



Başakşehir ve Ümraniyespor’u yenen Doğanspor’lu futbolcular Altınordu ile berabere kalarak 7 puana ulaştı.

Son maçta ise İnegöllü gençler, Fenerbahçe ile karşılaştı. Son derece çekişmeli geçen maç sonunda Süper Ligin dev takımı Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup olan İnegöl Doğanspor, grubu 3. sırada tamamlayarak İnegöl’e döndü.