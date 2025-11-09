Kuşadası’nda düzenlenen ve 2016 doğumlu sporcuların katıldığı özel turnuva da İnegöl Doğanspor, Fenerbahçe, Altınordu, Başakşehir ve Ümraniyespor ile karşılaştı.

Başakşehir ve Ümraniyespor’u yenen Doğanspor’lu futbolcular Altınordu ile berabere kalarak 7 puana ulaştı.
Son maçta ise İnegöllü gençler, Fenerbahçe ile karşılaştı. Son derece çekişmeli geçen maç sonunda Süper Ligin dev takımı Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup olan İnegöl Doğanspor, grubu 3. sırada tamamlayarak İnegöl’e döndü.

Kaynak: HABER MERKEZİ