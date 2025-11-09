Bursa Kadastro Müdürlüğü, geçtiğimiz aylarda İnegöl’e bağlı kırsal mahallelerde kadastro güncelleme çalışmalarına başlanacağını duyurmuştu. Şuan da İnegöl’e bağlı Tüfekçikonak mahallesinde devam eden kadastro çalışmaları yılsonuna kadar 48 mahallede tamamlanacak.



48 MAHALLEDE YAPILACAK

Kadastro güncellemesi yapılacak Akbaşlar, Akıncılar, Aşağıballık, Bahçekaya, Çavuş, Çaylıca, Çayyaka, Deydinler, Dipsizgöl, Dömez, Edebey, Elmaçayır, Esen, Eskibahçekaya, Fevziye, Fındıklı, Gazelli, Gülbahçe, Gündüzlü, Hacıkara, Halhalca, Hamamlı, Hayriye, Hilmiye, Iclaliye, Karagölet, Karakadı, Kayapınar, Kestanealan, Konurlar, Kozluca, Kulaca, Maden, Muratbey, Osmaniyeköy, Paşaören, Saadet, Sarıpınar, Sulhiye, Süle, Şehitler, Şipali, Tahtaköprü, Turgutalpköy, Tuzla, Tüfekcikonak, Yeniyörük ve Yukarıballık mahallelerinde Bursa Kadastro Müdürlüğü yetkilileri, taşınmazı bulunan kişilerin ya da temsilcilerinin, ilan edilecek ada veya mevki, gün ve saatte taşınmazlarının başında hazır bulunmaları gerektiğini, hazır bulunmayan kişilerin taşınmazları, yokluklarında tespit edileceğini duyurdu.



BELGE VE İŞARET HAZIRLIĞI ŞART

Kadastro yetkilileri, ilk kez kadastroya tabi tutulacak taşınmazlarda sınırlar belirli değil ise, sahiplerinin taşınmaz köşe noktalarına kalıcı işaret koymaları ve mülkiyetlerini gösteren belgelerle birlikte tespit günü alanda bulunmaları isterken, vatandaşların süreci aksatmamak adına gerekli hazırlıkları önceden yapmaları gerektiğini hatırlattılar.