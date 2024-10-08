Bilecik’te, Kamu Spor Oyunları Kadın Voleybol Müsabakalarında ’Emzirme Haftası’na dikkat çekildi.

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında düzenlenen Kamu Spor Oyunları Kadın Voleybol Müsabakası sırasında, 1-7 Ekim Emzirme Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla pankartlar açıldı. Anne sütünün önemine vurgu yapılan bu etkinlikte, sporun birleştirici gücüyle sağlıklı nesillerin yetişmesi için emzirmenin rolü bir kez daha hatırlatılırken. Sağlık Bakanlığı’nın öncülüğünde, bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmesinin sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin önemli olduğunu vurguladı.