Hatay’da depremin yaralarını sarmak için yoğun çaba harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin sembol eserlerinden olan ve depremde tamamen yıkılan 752 yıllık Ulu Cami’nin ayağa kaldırılması için röleve, restorasyon ve restitüsyon projelerini hazırlıyor.HATAY (İGFA) - Asrın felaketinden en ağır yarayı alan Hatay’da sadece binalar değil, asırlık camiler, kaleler, hanlar, kiliseler ve birçok tarihî eser de ya tamamen yıkıldı ya da büyük zarar gördü.

Hatay'ın eski camilerinden biri olan 1271-1272 yıllarında yapıldığı sanılan tarihî Ulu Cami de depremlerin ardından yıkılıp, tamamen moloz yığınına döndü.

BURSA İHYA EDECEK

Osmanlı’nın 4’üncü Sultanı Yıldırım Beyazıt tarafından Niğbolu Zaferi’nin adağı olarak 1396 – 1400 yılları arasında yaptırılan ve İslam âleminin en yüksek mertebedeki 5’inci büyük mabedi kabul edilen 600 yıllık Ulu Cami’ye sahip olan Bursa, Hatay’daki Ulu Cami’nin ihyası için devreye girdi. Hatay’da geçici yaşam alanlarının oluşturulması, seyyar tuvaletlerin kurulumu ve yardımların dağıtımı noktasında önemli bir mesai harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hatay Ulu Camii’nin yeniden inşasını üstlendi. Bu konuda mayıs ayı oturumunda alınan meclis kararının ardından, Antakya Ulu Camii için röleve, restitüsyon ve restorasyon projesi hazırlıklarına başlandı.

BURSA’YA BU YAKIŞIRDI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hatay temasları sırasında tamamen yerle bir olan Antakya Ulu Cami enkazını da inceledi. Hatay’da bir çok alan gibi bölgenin sembol eserlerinden Ulu Cami’nin de asrın felaketinde yıkıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak Antakya Ulu Cami’yi tekrar ayağa kaldırma noktasında taahhüdümüz olmuştu. Mayıs ayı meclisinde gerekli kararları aldık. Röleve, restorasyon ve restitüsyon projeleri hazırlanıyor. Hatay ve Bursa zaten iki kardeş şehir. Şimdi Ulu Camiler nezdinde de bir kardeşlik başlatmış olacağız. Hatay Ulu Cami, Bursa Ulu Cami’den daha eski. Etrafı da bu vesileyle düzenlenmiş olacak. İnşallah Hatay Ulu Cami, gelen misafirlerini daha sağlıklı bir ortamda kabul edecek. Osmanlı’yı kuran şehir Bursa’ya bu yakışırdı. Buna aracı olmak, vesile olmak benim için de son derece büyük bir mutluluk. Cenabı Allah, inşallah en kısa zamanda burada yine saf tutmayı nasip etsin” diye konuştu.