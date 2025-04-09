ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevlerine bir yenisini daha ekleniyor. Hizmet kalitesi ile vatandaşlardan yoğun ilgi gören Büyükşehir kreşlerine Elmalı ilçesi de kavuşuyor.

Büyükşehir Belediyesi Elmalı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi binası içerisinde yer alan 320 metrekarelik alan, kreş olarak hazırlanıyor. Üç eğitim sınıfı ile 60 öğrenci kapasitesine sahip olacak kreşte yemekhane ve özel oyun odası da yer alacak.

Kreşte çocukların güvenliği ve sağlığı için tüm hazırlıklar titizlikle sürdürülüyor. İzolasyon, sınıf düzenlemeleri, duvar boyamaları ve güvenlik kamera sistemleri tamamlanan kreşin eşyaları ve oyun alanları özenle hazırlanıyor.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Kreşte devam eden çalışmalar ve son hazırlıklar ile ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Oğuz Dağlı, “Başkanımız Muhittin Böcek’in her ilçeye kreş sözü doğrultusunda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız, Elmalı ilçemizde kreş ve gündüz bakımevi çalışmalarına başladı.

İlçe hizmet binamız içerisinde 400 metre kare alanda 3 sınıf ve 60 öğrenci kapasiteli bir kreş yapıldı. Oyun alanları, atölyeler, yemekhane bölümü ile çocuklarımıza tüm imkanların sunulacağı tam donanımlı ve kapsamlı bir kreş hizmeti sunacağız” dedi.