Açıklamada, vergi, sigorta, oda kaydı ve diğer yasal yükümlülüklerini düzenli şekilde yerine getiren işletmelerin haklarının korunmasının öncelikli olduğu vurgulandı. Mesleki faaliyette bulunabilmek için gerekli sicil ve oda kayıtlarının yaptırılmasının zorunlu olduğuna dikkat çekilerek, kayıt dışı çalışan kişi ve işletmelere yasal kayıtlarını tamamlamaları çağrısı yapıldı.

İnegöl Keresteciler Odası’nın amacının herhangi bir esnafı mağdur etmek olmadığı belirtilen açıklamada, sektörde adil rekabetin, kayıtlı ekonominin, emeğe saygının ve meslek ahlakının güçlendirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Kayıt dışı faaliyetlerin devam etmesi durumunda ise ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli denetim ve yasal süreçlerin başlatılması için girişimlerde bulunulacağı kaydedildi.

Oda Başkanı Kadir İlhan, tüm sektör temsilcilerini aynı hassasiyetle hareket etmeye, oda ile iletişim içinde olmaya ve sektörün geleceğini birlikte korumaya davet etti.