Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ'den sektöre yönelik dikkat çeken bir adım geldi. Banka bağlı ortaklığı olan Emlak Katılım Tasarruf Finansman AŞ'nin, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ ve Birevim Tasarruf Finansman AŞ'nin satın alınmasına yönelik görüşmelere başladığını duyurdu.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bankamız bağlı ortaklığı olan Emlak Katılım Tasarruf Finansman AŞ büyüme stratejisi kapsamında Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ ve Birevim Tasarruf Finansman AŞ'nin satın alınmasına yönelik görüşmelere başlamıştır. Sürece ilişkin gerekli açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde ayrıca kamuoyuna duyurulacaktır."

TERA DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde, Katılımevim’in de bünyesinde yer aldığı Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerinin Tera Grubu tarafından devralınmasına ilişkin görüşmelerin başladığı duyurulmuştu.

9 Eylül’de KAP’a yapılan açıklamada; Pusula Finans Holding’in yanı sıra Pusula Portföy Yönetimi, Pusula Yatırım Menkul Değerler ve Katılımevim Tasarruf Finansman’daki payların Tera Grubu şirketlerine devri için görüşmelere başlandığı bildirildi.

Bir gün sonra, 10 Eylül’de yapılan yeni açıklamada ise tarafların planlanan pay devrine ilişkin temel ticari ve finansal koşullarda anlaşmaya vardığı belirtildi. Sürecin tamamlanabilmesi için SPK, BDDK ve Rekabet Kurumu başta olmak üzere ilgili kurumlardan gerekli izin ve onayların alınmasına yönelik işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.

KAP açıklamalarında, söz konusu devrin henüz hukuki ve fiili olarak tamamlanmadığı da özellikle vurgulandı. Bu nedenle Katılımevim’in Tera Grubu’na devrine ilişkin resmi izin ve kapanış süreci halen devam ediyor.

TERA DA TEMERRÜDE DÜŞTÜ

Öte yandan TERA'dan dün yapılan açıklamada da iki fonun temerrüde düştüğü belirtildi. Tera Portföy'ün iki fonunda yatırımcıların katılma payı iade ödemelerinde temerrüt oluştuğu KAP'a bildirildi. Şirket, aracı kurumlarla mutabakat ve likidite yönetimi sürecinin sürdüğünü açıklarken, iki fonda da payların hesaplanma ve iade esaslarını değiştirdi.