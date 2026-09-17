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Thomas Reis için bugün saat 15.45’te imza töreni düzenleneceği bildirildi.

Trabzonspor Kulübü, Thomas Reis’ın göreve getirildiğini resmi olarak açıkladı. Bordo-mavili kulübün paylaşımında, “Hoş geldin Thomas Reis” ifadeleri kullanıldı.

Bordo-mavili ekipte yeni teknik direktör arayışı sona ererken, takımın başına 52 yaşındaki Thomas Reis geçti. Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile sözleşmesini 1 milyon euro fesih bedeli karşılığında sonlandıran Reis, Trabzonspor ile anlaşmaya vardı.

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