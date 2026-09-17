Yenice OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve İTSO Başkan Adayı Nedim İncebay’ın 8 yıllık başkanlık döneminde bölgenin altyapı ve hizmet kapasitesini geliştirmeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hayata geçirilen yeni yatırım, sanayicilere daha hızlı ve etkin hizmet sunmayı amaçlıyor.

YENİ HİZMET BİNASININ TEMELİ ATILDI

İnegöl’de faaliyet gösteren Yenice Organize Sanayi Bölgesi’nde, bölgenin hizmet altyapısını güçlendirecek yeni yatırım için 17 Eylül 2026 Perşembe günü temel atma töreni gerçekleştirildi.

İtfaiye, acil müdahale ve idari hizmetleri aynı yapı altında buluşturacak bina, Yenice OSB’nin gelişim sürecindeki yeni yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor.

8 YILLIK BAŞKANLIK DÖNEMİNDE ALTYAPI GÜÇLENDİRİLDİ

Yenice OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nedim İncebay’ın 8 yıllık başkanlık döneminde bölgede altyapı ve hizmet kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldü.

Altyapı, atıksu, yağmursuyu ve kanalizasyon, güvenlik, enerji ve imar alanlarında gerçekleştirilen çalışmalarla Yenice OSB’nin üretim altyapısının güçlendirilmesi hedeflendi.

Temeli atılan İtfaiye, Acil Müdahale ve İdari Hizmet Binası da bu çalışmaların devamı niteliğinde yer alıyor.

İTSO BAŞKAN ADAYI İNCEBAY SANAYİCİLERİN GÜNDEMİNDE

Yenice OSB Başkanlığı görevini sürdüren Nedim İncebay, aynı zamanda İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanlığı için adaylığını sürdürüyor. OSB yönetimindeki 8 yıllık tecrübesiyle sanayicilerin ihtiyaçlarını yakından takip eden İncebay, İTSO Başkan Adayı olarak da üretim, sanayi altyapısı, yatırım ortamı ve iş dünyasının taleplerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İncebay’ın İTSO Başkan Adaylığı sürecinde de sanayicilerin ortak ihtiyaçlarının belirlenmesi, işletmelerin gelişiminin desteklenmesi ve İnegöl iş dünyasının daha güçlü bir yapıya kavuşturulması başlıkları öne çıkıyor.

SANAYİCİYE DAHA HIZLI MÜDAHALE

Yeni binada itfaiye ve acil müdahale birimlerinin yanı sıra idari hizmetlerin de aynı merkezde yürütülmesi planlanıyor.

Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte bölgede meydana gelebilecek yangın ve acil durumlara daha hızlı müdahale edilmesi, sanayicilere sunulan hizmetlerin daha etkin şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

KAMU VE SANAYİCİ İŞ BİRLİĞİ

Yeni hizmet modelinde ambulansın sanayicilerin katkısıyla temin edilmesi, acil sağlık hizmetlerinin sağlık teşkilatının koordinasyonunda, itfaiye hizmetlerinin ise Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye teşkilatının yönetiminde yürütülmesi öngörülüyor.

Böylece sanayicilerin katkısı ile kamu kurumlarının hizmet kapasitesinin ortak bir yapı içerisinde buluşturulması hedefleniyor.

PROTOKOL VE SANAYİCİLER TÖRENDE BULUŞTU

Temel atma törenine Bursa Vali Yardımcısı ve Yenice OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Hulusi Doğan, İnegöl Kaymakamı Ayhan Akpay, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cüneyt Taşkesen, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Yenice OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve İTSO Başkan Adayı Nedim İncebay, sanayiciler ve çok sayıda davetli katıldı.

YENİCE OSB’NİN HİZMET KAPASİTESİ ARTACAK

Temeli atılan yatırımın tamamlanmasıyla birlikte Yenice OSB’ye güvenlik ve acil müdahale kapasitesi güçlü yeni bir hizmet merkezi kazandırılması planlanıyor.

Nedim İncebay’ın 8 yıllık başkanlık döneminde gerçekleştirilen altyapı ve hizmet yatırımlarına yeni hizmet binasının da eklenmesiyle, Yenice OSB’nin üretim, güvenlik ve hizmet altyapısının daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yenice OSB Başkanlığı görevinin yanı sıra İTSO Başkan Adaylığı sürecini de sürdüren İncebay’ın, sanayi bölgesindeki yönetim tecrübesini İnegöl iş dünyasının geneline taşıma hedefiyle çalışmalarına devam ettiği belirtildi.