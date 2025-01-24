Sokaklara gelişigüzel bırakılan çöpler, belediye ekipleri tarafından tek tek açılarak inceleniyor. Islak mendillerden pet bardaklara kadar her ayrıntı, sorumluların izini sürmek için değerlendiriliyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Kaleiçi, milattan önce 4’üncü yüzyıldan bugüne üstünde hayat bulan her medeniyetin izlerini taşıyan Antalya’nın yaşayan tarihi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın öncülük ettiği çalışmalarla Kaleiçi, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya’nın deniz, kum ve güneş üçlüsü dışında turizmin 12 ay turizmin devam ettiği bölge haline geldi.

Denize açılan dar sokaklarının ziyaretçilerinin keşfetme duygusunu tetikleyen, farklı rotalarında tarihinin izleri sürülen, dünya mutfağını, sanatı, kültürü ve eğlenceyi buluşturan Kaleiçi’nin temiz kalması, cazibesini koruması için belediye ekipleri 24 saat mesai yapıyor.

Kaleiçi’nde atıklar için belediyenin 11noktada 39 konteyneri bulunuyor. Atıkların toplanması için belediyenin ilk ekibi 04.00-07.00 saatlerinde ilk rotayı tamamlıyor. Saat 07.00’den sonra mini araç, devriye görevi yapıyor ve 15.00’e kadar noktalardan Kaleiçi’nin atıkları topluyor. 16.00-19.00 saatleri arasında ise kamyonla aynı rota kat ediliyor. Mini araç ise 22.00-06.00 saatleri arasında atık toplamaya devam ediyor.

Dal ve moloz atıkları toplaması ise pazar hariç her gün 08.00-11.00 saatleri arasında gerçekleşiyor. Kaleiçi’nde işletmelerin ambalaj atıkları da ayrı toplanıyor. Her salı ve perşembe günü ayrı bir rotada, işletmelerden ambalaj atıkları alınırken bir motorlu ekip de sürekli Kaleiçi’nde hazır bekletiliyor.

7 AYDA 113 BİN LİRA CEZA

Buna rağmen Kaleiçi’nin sokaklarına gelişigüzel bırakılan çöpler nedeniyle Temizlik İşleri Müdürlüğü adeta dedektif gibi çalışıyor. Kaleiçi’nin sokaklarına gelişigüzel bırakılan çöpler açılıyor içindeki ıslak mendil ya da pet bardaklarda yer alan işletme isimlerinden faile ulaşılıyor ve ceza uygulanıyor. Geçen yıl Ağustos – Aralık’ta 22 idari yaptırım tutanağı tutuldu. Kesilen ceza 107 bin 33 lira oldu. Ocak ayında ise, bu şekilde tespit edilen 2 işletmeye toplam 5 bin 906 lira ceza kesildi.