Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 30 milyon liralık yatırımla hayata geçirilecek Deniz Baykal Spor Tesislerinin devam eden inşaatını inceledi. Başkan Uysal, tesisin yılbaşı öncesi tamamlanacağını söyledi.ANTALYA (İGFA) - TBMM’ye 1973’te Antalya milletvekili olarak giren Maliye, Enerji ve Tabi Kaynaklar, Dışişleri bakanlıkları ile Başbakan Yardımcılığı görevlerini yürüten ve 11 Şubat’ta hayata vedan eden CHP’nin 4’üncü Genel Başkanı Deniz Baykal’ın memleketi Antalya’da adını taşıyacak spor tesisleri inşaatı devam ediyor.

Muratpaşa Belediyesi’nce Kızılarık Mahallesi’nde yaklaşık 30 milyon liralık yatırımla hayata geçirilecek tesislerin inşaatını Başkan Uysal, yerinde inceledi. Fen İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerin de bulunduğu incelemede Başkan Uysal, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Uysal, Deniz Baykal Spor Tesislerinde yarı olimpik yüzme havuzu ve dünya standartlarında bir okçuluk sahasının bulunacağını söyledi. Uysal, 8 bin metrekare alanda inşaatı devam eden tesisin yılbaşı öncesi hizmete açılacağını aktardı.