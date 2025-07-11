Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kumluca’daki kamu yatırımlarını denetledi ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programına katılarak şehitler için dua etti.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kumluca ilçesinde devam eden kamu yatırımlarını yerinde inceledi.



Vali Şahin, yeni inşa edilen Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı Binası, Hükümet Konağı ve Halk Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı da düzenlendi.

Kumluca Eski Camii’nde gerçekleştirilen programda, Kumluca Müftülüğü’ne bağlı imam hatipler tarafından Kur’an-ı Kerim, kaside ve ilahiler okundu. Kumluca Müftüsü Bedir Aydın, 15 Temmuz şehitleri için dualar etti.

Programda Cuma namazı çıkışında Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Etkinliğe Vali Şahin’in yanı sıra Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.