Antalya Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma projeleri kapsamında 19 ilçede 2 bin üreticiye 40 bin zeytin fidanı dağıtıyor. Kuraklığa dayanıklı yapısıyla öne çıkan zeytin fidanları, iklim değişikliğiyle mücadelede de önemli bir rol oynayacak.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen fidan destekleme çalışmaları kapsamında, Korkuteli ilçesinin Bozova, Yelten, Garipce, Büyükköy ve Küçükköy mahalleleri başta olmak üzere çok sayıda üreticiye zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirildi. Bozova ilçesinde ekipler 178 üreticiye 3560 adet zeytin fidanı dağıtımı yaptı.

HEM İKLİM KORUNACAK HEM ÜRETİCİ DESTEKLENECEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görevli Ziraat Mühendisi Nida Kalkan, zeytin fidanlarının hem iklim değişikliğiyle mücadelede büyük rol oynayacağını, hem de üreticilere ve yöre halkına ciddi bir katma değer sağlayacağını ifade etti.

Kalkan, “Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimizin her zaman yanındayız. Talep dilekçeleri doğrultusunda fidanları üreticilerimize teslim ediyoruz. Toplamda 40 bin adet zeytin fidanını 2 bin üreticiyle buluşturacağız. Özellikle kuraklığa dayanıklı yapısıyla zeytin, iklim değişikliğiyle mücadelemizde çok önemli bir yer tutuyor. Ayrıca bölge halkını da kalkındıracak” dedi.

DOĞA VE İNSANLAR İÇİN ÖNEMLİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin zeytin fidanı hibesinden faydalanan üreticiler de uygulamadan oldukça memnun. Fidanları teslim alan üreticiler, “Çok güzel bir uygulama. Kaç yaşında olursa olsun, insanların ağaç dikmesi güzel bir durum. Bir de zeytin fidanı olunca gerçekten iyi düşünülmüş. Çünkü ona ölümsüz ağaç diyorlar. Gıdaya ulaşmak gün geçtikçe zorlaşıyor. Bu destek hem doğa hem de insanlar için çok değerli” diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.