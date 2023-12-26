Ziraat Mühendisi Kemal Özdemir, "Sarı kantaron, lavanta, oğulotu, tıbbi papatya, ginkgo, passiflora gibi antidepresan bitkileri doktor kontrolünde kullanılmalı. Aksi takdirde olumsuz etkileri de olabilir" dedi.

Nilüfer Belediyesi’nin NİLKOOP ile birlikte düzenlediği eğitimde, antidepresan bitkilerin kullanımına dikkat çekildi. Ziraat mühendisi Kemal Özdemir, sarı kantaron, lavanta, oğulotu, tıbbi papatya, ginkgo, passiflora gibi antidepresan bitkilerin market veya aktarlardan alınabileceğini belirtti. Bu bitkilerdeki etken maddenin nerede olduğunu bilmenin önemini vurgulayan Özdemir, “Bu bitkilerin hangi kısmının kullanılması gerektiğini, miktarını iyi bilmeliyiz. Bu bitkileri tedavide kullananlar doktor kontrolünde hareket etmeli. Aksi takdirde olumsuz etkileri de olabilir. Antidepresan bitkiler bilinçli tüketilmeli” dedi.

Özdemir, depresyonda kullanılan bitkilerin birçoğunun birbirinden farklı olduğuna da işaret etti.

Eğitimin ikinci bölümde Uzman Psikoterapist Danışmanı Gönül Hazneci, depresyon konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Depresyonu, bunalım, çöküntü ve sürekli ilgi kaybına sebep olan duygu ve durum bozukluğu olarak tanımlayan Hazneci, belirtileri, teşhis ve tedavi yöntemlerini anlattı. Depresyonun yaşı ve cinsiyeti olamayacağını söyleyen Hazneci, her canlının da bu durumu yaşayabileceğine işaret etti. Burada psikolojik sağlamlığın önemini vurgulayan Hazneci, katılımcılarla atölye de gerçekleştirdi.