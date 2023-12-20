Yaz aylarında hem serinleyip hem de eğlenmek istiyorsanız kesinlikle aquaparkları tercih etmelisiniz. Ancak her aquapark çok fazla çeşit sunamıyor veya çok fazla etkinliği bulunmuyor. Çok fazla çeşitte su kaydırağı ve sınırsız etkinlik arıyorsanız mutlaka İzmir’in ilk ve en büyük aquapartkı olan Aquacity Balçova Termal‘i tercih etmelisiniz. Sınırsız eğlence, bitmeyen maceralar, en hızlı ve ilginç su kaydırakları ile hem serinleyip hem de eğlenebilirsiniz.

İzmir’in Balçova ilçesinde yer alan aquapark, 40 bin metrekarelik yem yeşil bir cennetin üzerine kurulmuştur. Yerli ve yabancı misafirlerin tercih ettiği bu yerde 22 farklı su kaydırağı ve Biri yarı olimpik olmak üzere üç yüzme havuzu bulunuyor. Geçen seneler içinde oldukça popülerleşen aquapark yaklaşık aynı anda 4 bin kişiye kadar hizmet verebiliyor. Bu özelliği sayesinde çok fazla kişiyi eğlendirmektedir. Ziyaretçiler burada animasyon ekibinin hazırladığı etkinliklere katılabilir, dans ekibinin muhteşem performanslarını izleyebilir ya da su oyunları oynayarak eğlenceli saatler geçirebilirsiniz. Sudan çıkıp gölgeliğin altında dinlenirken bir yandan gösterilerin müziğini hissedebilirsiniz. Bir yandan dans ve eğlencenin tadını çıkararak gökyüzünün keyfini sürebilirsiniz. Burada arkadaşlarınız ve aileniz ile oynayabileceğiniz çok fazla oyun bulunmaktadır. Dart oyunlarında su toplarına, parkur yarışlarından su labirentine kadar çok fazla şey yapabilirsiniz. Profesyonel ekibi ile güvenli bir şekilde su kaydırakların keyfini çıkarabilirsiniz. Aquaparktaki su kaydıraklarını merak ediyorsanız çeşitleri aşağıdaki gibidir :

Burgulu Kaydırak

Uzay Kasesi

Çocuk Su Kaydırağı

Açık Su Serbest Düşüş Kaydırağı

Tüp Kaydırak

3 Kulvarlı Kaydırak

Baş Döndüren Kaydırak

Açık Su Kamikaze Kaydırağı

Botlu Aile Kaydırağı

Korku Mağarası Kaydırağı

Su kaydıraklarında ve havuzlarda yorulup acıkırsanız burada yer alan birbirinden farklı lezzet bulunduran restoranlarda karnınızı doyurabilirsiniz. Burada yer alan menüler orta fiyatlıdır. Bu lezzetler sayesinde tesis sizlere daha cazip gelecektir. Bitmek bilmeyen etkinlikleri ve gösterileri ile Aquacity Balçova Termal Aquapark‘ın giriş ücretlerine yakından bakalım.

Balçova Termal Aquapark Giriş Ücretleri 2019

Sabah saat 10:00 , akşam 22:00 arasında hizmet veren Balçova Aquapark giriş ücretleri aşağıdaki gibidir.

Hafta içi Giriş Ücreti Saat 16:00’dan sonra Hafta sonu Giriş Ücreti Saat 16:00’dan sonra Tam 60 TL 55 TL 80 TL 65 TL Aile 150 TL 110 TL 180 TL 140 TL Öğrenci 55 TL 50 TL 70 TL 60 TL

Ayrıca burada aile yanında 0-6 yaş arası çocuklara girişler ücretsizdir. 60 yaş üzeri kişiler için giriş ücretleri 45 TL‘dir. Her Cuma kadınlara özel giriş ücretlerinde indirim olmaktadır ve her Çarşamba halk günü olduğundan giriş ücretleri 55 TL‘dir.

Balçova Termal Aquapark Nerede ve Nasıl Gidilir ?

İzmir’in Balçova ilçesinde yer alan Aquacity’e ulaşım oldukça kolaydır. Buraya gelebilmek için önce İzmir’e gelmeniz gerekmektedir. Daha sonra İzmir’in pek çok yerinden kalkan ESHOT Otobüsleri ile buraya ulaşmak mümkündür. Şehir merkezinden 480, 369, 169, 180, 607, 969 ve 269 numaralı otobüslere bilim Termal durağında hemen önünde inerek rahatça gidebilirsiniz. Eğer özel aracınız ile gidecekseniz İzmir’in merkezinden D300 yolu ile Narlıdere istikametine doğru giderek tabelaları takip ederseniz hemen ulaşabilirsiniz.