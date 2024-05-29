Enflasyon ve artan fiyatlar sonrasında asgari ücretlinin gözü Temmuz ayına çevrildi. 2024 yılının ilk yarısı sona ereken milyonlarca çalışan zam yapılıp yapılmayacağı konusunda merak ediyor.

Bir iş bulma platformu tarafından yapılan ankete göre ise çalışan kesimde zam beklentisi yüksek. Ankete katılanların yüzde 82’si asgari ücrete zam yapılması gerektiği kanaatinde.

Yapılan ankette “Zam yapılmazsa yeni iş ararım” diyenlerin oranı ise yüzde 52 oldu. İşverenlerin ise yüzde 42’si ara zam yapmayı düşünüyor.