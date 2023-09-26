Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen Arabasız Gün etkinliği, İzmit Cumhuriyet Bulvarı’nda kutlandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında “Arabasız Gün” (Car Free Day) etkinliği düzenledi. Tüm dünyada eş zamanlı olarak kutlanan gün, Kocaeli’de de Cumhuriyet Bulvarı’nda kutlandı. Merkez Bankası önünde başlayan etkinlik İzmit Kent Meydanı’nda tamamlandı.

DEV EKRANDA FİLM KEYFİ

Yayalar ve bisikletlilerden oluşan korteje Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç ve Ulaşım Dairesi Başkanı Ali Bilgi de eşlik etti. Yürüyüş sonunda Kent Meydanı’nda mehteran gösterisi ve açık hava sinema gösterimi gerçekleştirildi. Meydanda kurulan dev ekrandan gösterilen filmi izleyen vatandaşlar keyifli dakikalar geçirdi.

Avrupa Komisyonu’nun bir girişimi olan Avrupa Hareketlilik Haftası, 2002 yılından bu yana düzenli olarak Avrupa kıtasındaki yerel yönetimler ve paydaş kuruluşlarca kutlanıyor. Hafta boyunca, karbon emisyonunun azaltılması ve hava kalitesinin artırılması amacıyla çevre dostu ulaşım yöntemlerinden bisiklet sürmek ve yürüyüş yapmak teşvik ediliyor.

Etkinliğin ana yürütücüleri olan yerel yönetimler, şehir merkezlerinde motorlu taşıt trafiğinin kısıtlanması, sürdürülebilir hareketlilik türlerinin teşviki ve mevcut sistemlerin çevresel etkilerine ilişkin farkındalık oluşturulması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Diğer yandan çalışmaları Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen Kocaeli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı çalışmaları devam ediyor.