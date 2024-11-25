Bu düzenlemeye göre, araç satıldıktan sonra 15 gün içinde trafik sigortası yaptırma süresi sona eriyor ve artık sigorta, aracın satışıyla aynı gün yapılmak zorunda. Eğer trafik sigortası bir sonraki güne bırakılırsa, poliçeye yüzde 5'lik bir zam yapılacak.

Mevcut uygulamada, yeni araç alımlarında trafik sigortası 15 gün içinde yapılabiliyordu. Ancak Anayasa Mahkemesi, bu düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğuna karar vererek iptal etti. Mahkemenin kararında, söz konusu iptalin 5 Aralık 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtilmişti.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği maddeler şunlardı:

Sigortalı aracı işleten kişinin değişmesi durumunda, devreden kişinin sigorta şirketine durumu 15 gün içinde bildirme zorunluluğu.

Sigorta şirketinin, durumu öğrendikten sonra 15 gün içinde sözleşmeyi feshetme hakkı.

Sigorta feshi sonrası 15 gün boyunca geçerliliğin devam etmesi.

Yeni düzenlemeyle, araç satışlarında trafik sigortası aynı gün yapılmak zorunda olacak. Eğer bu şart sağlanmazsa, poliçeye yüzde 5 ek prim uygulanacak. Hafta sonu yapılan araç satışlarında ise, sigorta takip eden ilk iş günü (Pazartesi) yapılmış kabul edilecek ve zamlı prim Salı günü devreye girecek.