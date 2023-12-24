Büyük yıl sonu indiriminden faydalanmak isteyenlerin yurt içi araç kiralamada sunulan 2.000 TL'ye varan indirim fırsatını değerlendirebilir. Araç kiralamada sunulan bu özel kampanya indirim kodu ile birlikte gün sayısına göre farklı rakamlarda indirim fırsatı sunuyor.

31 Aralık tarihinde sona erecek kampanyadan faydalanmak isteyenlerin Vodafone abonesi olması yetiyor. Yurt içinde iş amaçlı farklı bir ile seyahat edecek olanlar veya İl içinde acil ihtiyacını görmek için birkaç günlüğüne araç kiralamak isteyenler için avantajlı bu kampanya yalnızca Vodafone aboneleri için geçerlidir.

Araç Kiralamada İndirim Kodu!

Vodafone Seyahat Yanımda uygulaması ya da internet sitesi üzerinden “Kupon Kullanmak İstiyorum” adımlarını takip edenler kampanyaya aktif olarak başvuruda bulunabilir.

Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin ödeme kısmına geçiş yaptığı anda GSM no kısmına kendisine ait Vodafone'da kayıtlı numaraya girmesi yeterlidir. Her Vodafone hat kullanıcısı için ortak indirim kodu SYCAR kupon kullanmak istiyorum adımında aktif hale getirilmelidir.

Araç Kiralamaya İndirim Tablosu

Kampanyadan her Vodafone müşterisi anında faydalanabilir. 31 Aralık tarihinde sona erecek kampanyadan faydalanmak isteyenler için indirimli tutar tablosu şu şekildedir:

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1-2 gün arası araç kiralamaya 150 TL

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3-4 gün arası araç kiralamaya 400 TL

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5-6 gün araç kiralamaya 500 TL

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7-14 günü araç kiralamaya 750 TL

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15 gün ve üzeri araç kiralamaya 2.000 TL