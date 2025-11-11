Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede sismik hareketlilik sürüyor. AFAD verilerine göre, depremden bu yana 74’ü 4 ve üzeri büyüklükte olmak üzere toplam 16 bin 216 sarsıntı kaydedildi.

Simav Fay Zonu üzerinde meydana gelen ilk büyük depremin ardından, 27 Ekim’de yine 6,1 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı. Bölgede yüzlerce sarsıntı 3’ün üzerinde ölçülürken, binlerce küçük ölçekli hareket de hassas cihazlar tarafından tespit edildi.

Uzmanlar, Sındırgı çevresindeki bu depremlerin hem tektonik hareketlerden hem de magma sokulumlarından kaynaklandığını, bu nedenle bölgede karmaşık bir sismik sürecin yaşandığını belirtiyor. Bu durum, Sındırgı’daki depremlerin hem derin hem de yüzeye yakın odaklarda gerçekleşen hibrit özellikte sarsıntılar olduğunu gösteriyor.

30 kilometrelik fay hattı oluştu

İncelemelerde, ilk depremde yerin altında yaklaşık 15 kilometrelik bir kırılma meydana geldiği, ikinci depremle birlikte toplamda 30 kilometre uzunluğunda bir fay hattı oluştuğu belirlendi. Bazı bölgelerde ise 5 ila 10 santimetre arasında çökmeler yaşandığı tespit edildi.

Çevre illerden hissedildi

Sarsıntıların merkez üssü Sındırgı ve çevre mahalleler olurken, depremler Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, Manisa, İzmir, Bursa, Kütahya, Çanakkale ve Yalova'da da hissedildi. Özellikle Ege'nin kuzey hattı ile Marmara kıyılarında yaşayanlar, gece meydana gelen sarsıntılar nedeniyle zaman zaman evlerinden dışarı çıktı.